Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evleniyor
Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'yla olaylı ayrılığının ardından avukat Çağla Gizem Çelik ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ilgi odağı olan çiftten sevindiren haber geldi. Çifttin evlilik kararı aldığı ortaya çıktı.
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Şimdilerde Bodrum'da sezonun yorgunluğunu atan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik, önceki gün Torba'da görüntülendi.
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Çelik, annesiyle denize girmeyi tercih ederken Kural ise arkadaşlarıyla takıldı.
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Önümüzdeki hafta Bodrum tatilini bitireceğini söyleyen oyuncu, "Haftaya çekimler için Kıbrıs'a gidiyorum, tatilimizin son günleri" dedi.
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