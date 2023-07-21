Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'in balayı keyfi
Avukat Çağla Gizem Şahin’le dünyaevine giren Ahmet Kural, önceki gün Türkbükü Cennet koyunda görüntülendi.
18 Temmuz'da Bodrum'da mutluluğa 'evet' diyen Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çiftinin nikâh şahitleri usta oyuncu Devrim Yakut, Alp Güler ve Berat Bumin oldu.
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Dört yıldır aşk yaşayan ünlü çiftin düğününe katılanlar arasında Özge Gürel-Serkan Çayoğlu, Ayhan Taş-Esin Taş ve Pelin Karahan-Bedri Güntay da vardı.
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Avukat Çağla Gizem Şahin’le dünyaevine giren Ahmet Kural, önceki gün Türkbükü Cennet koyunda görüntülendi. Düğün sonrası kaldıkları otelin plajına inen davetlilere eşlik eden çift, günü arkadaşlarıyla geçirdi.
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Şezlonglarda günün tamamını geçiren Ahmet Kural ise sıcaklara rağmen kasket şapkasını ve tişörtünü çıkarmadı. Bikini ve şort giyen Çağla Gizem Şahin de denize girmek yerine eşi ve arkadaşlarıyla ilgilendi.
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