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  4. Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'in balayı keyfi

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'in balayı keyfi

Avukat Çağla Gizem Şahin’le dünyaevine giren Ahmet Kural, önceki gün Türkbükü Cennet koyunda görüntülendi.

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'in balayı keyfi - Resim: 1

18 Temmuz'da Bodrum'da mutluluğa 'evet' diyen Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çiftinin nikâh şahitleri usta oyuncu Devrim Yakut, Alp Güler ve Berat Bumin oldu.

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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'in balayı keyfi - Resim: 2

Dört yıldır aşk yaşayan ünlü çiftin düğününe katılanlar arasında Özge Gürel-Serkan Çayoğlu, Ayhan Taş-Esin Taş ve Pelin Karahan-Bedri Güntay da vardı.

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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'in balayı keyfi - Resim: 3

Avukat Çağla Gizem Şahin’le dünyaevine giren Ahmet Kural, önceki gün Türkbükü Cennet koyunda görüntülendi. Düğün sonrası kaldıkları otelin plajına inen davetlilere eşlik eden çift, günü arkadaşlarıyla geçirdi.

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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'in balayı keyfi - Resim: 4

Şezlonglarda günün tamamını geçiren Ahmet Kural ise sıcaklara rağmen kasket şapkasını ve tişörtünü çıkarmadı. Bikini ve şort giyen Çağla Gizem Şahin de denize girmek yerine eşi ve arkadaşlarıyla ilgilendi.

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