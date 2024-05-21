Ahu Sungur'dan çıplak oyuncu tepkisi

"Oyunculuk çok kıymetli bir meslektir. Günümüzde ünlülükle karıştırılır. Ün, genellikle iyi, üstün bir niteliğiyle herkesçe çok iyi bilinip tanınma durumudur. Oysa ki günümüzdeki ünlülük durumunun 'Üstün bir niteliğe' sahip olma zorunluluğu barındırmadığı aşikardır maalesef… Gerçek oyuncular bir disiplinden gelir. Performans sergilerler. Sergiledikleri performanslar niteliklidir. Oyunculuk, bir şekilde ünlü olma hali değildir. Oyunculuk, yarı çıplak kendini sergileme ve kim daha güzel ve ünlü yarışı da değildir. Mesleğim kıymetlidir."