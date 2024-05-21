Ahu Sungur'dan çıplak oyuncu tepkisi
Oyuncu Ahu Sungur yaptığı paylaşımla ünlü isimlere manidar bir gönderme yaptı.
Ahu Sungur'un Instagram hesabından yaptığı açıklamalar gündem oldu. Oyunculuğun çok kıymetli bir meslek olduğunu ifade eden Sungur, günümüzde oyunculuğun ünlü olmakla karıştırıldığını belirtti.
43 yaşındaki oyuncu manidar paylaşımında şunları yazdı:
"Oyunculuk çok kıymetli bir meslektir. Günümüzde ünlülükle karıştırılır. Ün, genellikle iyi, üstün bir niteliğiyle herkesçe çok iyi bilinip tanınma durumudur. Oysa ki günümüzdeki ünlülük durumunun 'Üstün bir niteliğe' sahip olma zorunluluğu barındırmadığı aşikardır maalesef… Gerçek oyuncular bir disiplinden gelir. Performans sergilerler. Sergiledikleri performanslar niteliklidir. Oyunculuk, bir şekilde ünlü olma hali değildir. Oyunculuk, yarı çıplak kendini sergileme ve kim daha güzel ve ünlü yarışı da değildir. Mesleğim kıymetlidir."
Paylaşımlarına devam eden Ahu Sungur, seksapalitenin kişinin doğasından gelen bir olgu olduğunu ve şu an etrafına baktığında yanındakinin durumuna göre vaziyet alan, zarafetten uzak bir yarı çıplaklık gördüğünü söyledi.