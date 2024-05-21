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Ahu Sungur'dan çıplak oyuncu tepkisi

Oyuncu Ahu Sungur yaptığı paylaşımla ünlü isimlere manidar bir gönderme yaptı.

Ahu Sungur'dan çıplak oyuncu tepkisi - Resim: 1

Ahu Sungur'un Instagram hesabından yaptığı açıklamalar gündem oldu. Oyunculuğun çok kıymetli bir meslek olduğunu ifade eden Sungur, günümüzde oyunculuğun ünlü olmakla karıştırıldığını belirtti.

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Ahu Sungur'dan çıplak oyuncu tepkisi - Resim: 2

43 yaşındaki oyuncu manidar paylaşımında şunları yazdı:

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Ahu Sungur'dan çıplak oyuncu tepkisi - Resim: 3

"Oyunculuk çok kıymetli bir meslektir. Günümüzde ünlülükle karıştırılır. Ün, genellikle iyi, üstün bir niteliğiyle herkesçe çok iyi bilinip tanınma durumudur. Oysa ki günümüzdeki ünlülük durumunun 'Üstün bir niteliğe' sahip olma zorunluluğu barındırmadığı aşikardır maalesef… Gerçek oyuncular bir disiplinden gelir. Performans sergilerler. Sergiledikleri performanslar niteliklidir. Oyunculuk, bir şekilde ünlü olma hali değildir. Oyunculuk, yarı çıplak kendini sergileme ve kim daha güzel ve ünlü yarışı da değildir. Mesleğim kıymetlidir."

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Ahu Sungur'dan çıplak oyuncu tepkisi - Resim: 4

Paylaşımlarına devam eden Ahu Sungur, seksapalitenin kişinin doğasından gelen bir olgu olduğunu ve şu an etrafına baktığında yanındakinin durumuna göre vaziyet alan, zarafetten uzak bir yarı çıplaklık gördüğünü söyledi.

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