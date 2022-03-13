Ahu Tuğba havuzdan paylaştı, izlenme rekorları kırdı
Eski Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, herkes kar pozu paylaşırken havuzdan paylaşım yaptı. Bu paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı.
Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, havuzda yüzdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Usta oyuncunun bu paylaşımı yüzlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Oyuncuya çok sayıda 'maşallah' yorumu yapıldı.
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Eski Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan da bu paylaşıma alev ve kalp emojisiyle yorum yaptı.
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