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  4. Yeşilçam'ın bir zamanlar en güzeliydi... Havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Ahu Tuğba havuzdan paylaştı, izlenme rekorları kırdı

Eski Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, herkes kar pozu paylaşırken havuzdan paylaşım yaptı. Bu paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı.

Ahu Tuğba havuzdan paylaştı, izlenme rekorları kırdı - Resim: 1

Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, havuzda yüzdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı. 

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Ahu Tuğba havuzdan paylaştı, izlenme rekorları kırdı - Resim: 2

Usta oyuncunun bu paylaşımı yüzlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.  Oyuncuya çok sayıda  'maşallah' yorumu yapıldı.

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Ahu Tuğba havuzdan paylaştı, izlenme rekorları kırdı - Resim: 3

Eski Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan da bu paylaşıma alev ve kalp emojisiyle yorum yaptı. 

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Ahu Tuğba havuzdan paylaştı, izlenme rekorları kırdı - Resim: 4
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