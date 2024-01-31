Aile dizisi final yaptı: Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ böyle veda etti
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolü paylaştığı Aile dizisi 30. bölümüyle final yaptı. Dizinin oyuncuları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla izleyiciye veda etti.
Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Yüsra Geyik, İpek Çiçek ve Emel Göksu'nun paylaştığı Aile dizisi, en başında yapılan anlaşma gereği 30. bölümle ekran macerasını noktaladı.
Dizinin final bölümü herkesi duygulandırırken başrollerden de peş peşe veda paylaşımı geldi.
"BU GÜZEL EKİPLE YOLLARIMIZ KESİŞECEK"
Instagram hesabından sette çektirdiği kareleri yayınlayan Serenay Sarıkaya "Son kez Aile... Hepinizi çok seviyorum kucaklıyorum. Yeniden bir yerlerde karşılaşmak üzere" ifadelerini kullandı.
Kıvanç Tatlıtuğ ise "Bugün bir Aile olarak başladığımız ve öyle devam eden yolculuğumuzda sona geldik. Aile'ye emeği geçen tüm oyuncu ve set arkadaşlarıma 30 bölüm bizimle olan ve destek veren siz güzel izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Bu güzel ekip ile yolumuz tekrar kesişecek" dedi.