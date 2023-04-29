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Aile dizisinin ekranlara ne zaman veda edeceği tarih belli oldu

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Aile dizisinin ekranlara ne zaman veda edeceği belli oldu.

Aile dizisinin ekranlara ne zaman veda edeceği tarih belli oldu - Resim: 1
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Aile dizisinin ekranlara ne zaman veda edeceği tarih belli oldu - Resim: 2

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Milyonlarca izleyiciyi etkileyen "Aile" dizisinin veda tarihi belli oldu. 

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Aile dizisinin ekranlara ne zaman veda edeceği tarih belli oldu - Resim: 3

Bu yılın en flaş dizilerinin başında gelen Ay Yapım imzalı dizide Serhat Koruzade’nin ölümü Soykanlar’ın başına yeni dertler açacak.

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Aile dizisinin ekranlara ne zaman veda edeceği tarih belli oldu - Resim: 4

Aslan ile Devin’in tutkulu aşkları yeni sınavlardan geçecek.

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