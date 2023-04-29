Aile dizisinin ekranlara ne zaman veda edeceği tarih belli oldu
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Aile dizisinin ekranlara ne zaman veda edeceği belli oldu.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Milyonlarca izleyiciyi etkileyen "Aile" dizisinin veda tarihi belli oldu.
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Bu yılın en flaş dizilerinin başında gelen Ay Yapım imzalı dizide Serhat Koruzade’nin ölümü Soykanlar’ın başına yeni dertler açacak.
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Aslan ile Devin’in tutkulu aşkları yeni sınavlardan geçecek.
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