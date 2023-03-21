Aile dizisinin Yağmur'u Yüsra Geyik'in zor anları
Cesur tarzı ve iddialı pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Yüsra Geyik poz verirken eteğini savurduğu sırada bir talihsizlik yaşadı.
Setlerde büyüyen Yüsra Geyik, Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar yer almıştı.
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DizidYüsra Geyik şu sıralar ise Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrol oynadığı Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veriyor.
en ayrıldıktan sonra kısa süreli Camdaki Kız dizisinde rol almıştı.
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Cesur tarzı ve iddialı pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu bu defa eteğini savurup, içinin görünmesine aldırış etmedi.
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Mayo tarzı iç çamaşırıyla dikkat çeken oyuncu o anları da sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
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