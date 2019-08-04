Ailece jet-ski keyfi !

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, aile, geçtiğimiz cuma günü Yalıkavak’ta görüntülendi. Coşkun ve Yeğin, üç kişinin aynı anda binmesi tehlikeli olmasına rağmen jet-ski’ye oğullarıyla beraber binerek denize açılıp hız yaptı.

