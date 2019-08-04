Ailece jet-ski keyfi !
Ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun, eşi Uğursay Yeğin ve oğlu Arat'la Bodrum'da görüntülendi. Coşkun, ailesiyle birlikte denizin keyfini çıkardı.
Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, aile, geçtiğimiz cuma günü Yalıkavak’ta görüntülendi. Coşkun ve Yeğin, üç kişinin aynı anda binmesi tehlikeli olmasına rağmen jet-ski’ye oğullarıyla beraber binerek denize açılıp hız yaptı.
Geçen yıl oğluna can yeleği giydirmeden jet-ski’ye bindirdiği için eleştirilen Coşkun, bu defa tedbiri elden bırakmadı, Arat’a yelek giydirmeyi ihmal etmedi.