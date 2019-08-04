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  3. 04 Ağustos 2019 12:26

Ailece jet-ski keyfi !

Ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun, eşi Uğursay Yeğin ve oğlu Arat'la Bodrum'da görüntülendi. Coşkun, ailesiyle birlikte denizin keyfini çıkardı.

Ailece jet-ski keyfi !

Şeyda Coşkun, eşi Uğursay Yeğin ve oğlu Arat’la çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor.

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Ailece jet-ski keyfi !

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, aile, geçtiğimiz cuma günü Yalıkavak’ta görüntülendi. Coşkun ve Yeğin, üç kişinin aynı anda binmesi tehlikeli olmasına rağmen jet-ski’ye oğullarıyla beraber binerek denize açılıp hız yaptı.

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Ailece jet-ski keyfi !

Geçen yıl oğluna can yeleği giydirmeden jet-ski’ye bindirdiği için eleştirilen Coşkun, bu defa tedbiri elden bırakmadı, Arat’a yelek giydirmeyi ihmal etmedi.

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Ailece jet-ski keyfi !

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