Ajda Pekkan kesenin ağzını açtı! Vinçle gezdiği yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı
2017'de Kıbrıs vatandaşlığı aldığını dile getiren Ajda Pekkan, yaptığı yatırımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor.
2017'de Kıbrıs vatandaşlığı aldığını dile getiren Ajda Pekkan, işleri bir adım daha ileriye götürdü.
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Her hareketiyle dikkat çekmeyi başaran Ajda Pekkan, yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz ay 2015 yılında 10 milyon TL’ye aldığı villasını satışa çıkardığı haberleriyle süperstar gündem olmuştu.
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Ünlü isim, Sarıyer'de bulunan evi için 2020 yılında önce 40 milyon TL istemiş; ardından satış olmayınca 25 milyon TL'ye kadar indirmiş ama bir türlü villayı satamamıştı.
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Ev fiyatlarının artması yüzünden satıştan vazgeçen Süperstar, daha sonra ultra lüks villasını yeniden satışa çıkardı.
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