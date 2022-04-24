  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ajda Pekkan kesenin ağzını açtı! Vinçle gezdiği yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı

Ajda Pekkan kesenin ağzını açtı! Vinçle gezdiği yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı

2017'de Kıbrıs vatandaşlığı aldığını dile getiren Ajda Pekkan, yaptığı yatırımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Ajda Pekkan kesenin ağzını açtı! Vinçle gezdiği yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 1

2017'de Kıbrıs vatandaşlığı aldığını dile getiren Ajda Pekkan, işleri bir adım daha ileriye götürdü.

1 / 16
Ajda Pekkan kesenin ağzını açtı! Vinçle gezdiği yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 2

Her hareketiyle dikkat çekmeyi başaran Ajda Pekkan, yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz ay 2015 yılında 10 milyon TL’ye aldığı villasını satışa çıkardığı haberleriyle süperstar  gündem olmuştu. 

2 / 16
Ajda Pekkan kesenin ağzını açtı! Vinçle gezdiği yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 3

Ünlü isim, Sarıyer'de bulunan evi için 2020 yılında önce 40 milyon TL istemiş; ardından satış olmayınca 25 milyon TL'ye kadar indirmiş ama bir türlü villayı satamamıştı.

3 / 16
Ajda Pekkan kesenin ağzını açtı! Vinçle gezdiği yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 4

Ev fiyatlarının artması yüzünden satıştan vazgeçen Süperstar, daha sonra ultra lüks villasını yeniden satışa çıkardı.

4 / 16