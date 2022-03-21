Ajda Pekkan villasını satışa çıkardı: İstediği ücret dudak uçuklattı
Ajda Pekkan 2015 yılında 10 milyon TL'ye aldığı villasını satışa çıkardı. Pekkan, villasına istediği ücretle gündeme geldi.
Ajda Pekkan 2015 yılında 10 milyon TL’ye aldığı villasını satışa çıkardı. Ajda Pekkan’ın villasına istediği ücret dudak uçuklattı.
1 / 8
Ajda Pekkan villasını satıp satmama konusunda kararsız.
2 / 8
Sarıyer'de bulunan ultra lüks villasını 2020 yılında satışa çıkaran Pekkan önce 40 milyon TL istemiş ardından satış olmayınca 25 milyon TL'ye kadar indirmiş ama bir türlü villayı satamamıştı.
3 / 8
Ev fiyatlarının artması yüzünden satıştan vazgeçen Süperstar, daha sonra ultra lüks villasını yeniden satışa çıkardı. Karantina dönemini evinde geçiren Ajda Pekkan yeni alacağı evinin fiyatı artınca yeniden harekete geçti.
4 / 8