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  4. Ajda Pekkan villasını satışa çıkardı: İstediği ücret dudak uçuklattı

Ajda Pekkan villasını satışa çıkardı: İstediği ücret dudak uçuklattı

Ajda Pekkan 2015 yılında 10 milyon TL'ye aldığı villasını satışa çıkardı. Pekkan, villasına istediği ücretle gündeme geldi.

Ajda Pekkan villasını satışa çıkardı: İstediği ücret dudak uçuklattı - Resim: 1

Ajda Pekkan 2015 yılında 10 milyon TL’ye aldığı villasını satışa çıkardı. Ajda Pekkan’ın villasına istediği ücret dudak uçuklattı.

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Ajda Pekkan villasını satışa çıkardı: İstediği ücret dudak uçuklattı - Resim: 2

Ajda Pekkan villasını satıp satmama konusunda kararsız.

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Ajda Pekkan villasını satışa çıkardı: İstediği ücret dudak uçuklattı - Resim: 3

Sarıyer'de bulunan ultra lüks villasını 2020 yılında satışa çıkaran Pekkan önce 40 milyon TL istemiş ardından satış olmayınca 25 milyon TL'ye kadar indirmiş ama bir türlü villayı satamamıştı.

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Ajda Pekkan villasını satışa çıkardı: İstediği ücret dudak uçuklattı - Resim: 4

Ev fiyatlarının artması yüzünden satıştan vazgeçen Süperstar, daha sonra ultra lüks villasını yeniden satışa çıkardı. Karantina dönemini evinde geçiren Ajda Pekkan yeni alacağı evinin fiyatı artınca yeniden harekete geçti.

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