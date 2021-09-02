Ajda Pekkan’a şok suçlama
Afrodit lakaplı Yeşilçam sanatçısı Banu Alkan rol aldığı filmlerle bir döneme damgasını vurdu. Şimdilerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu, bu sefer Ajda Pekkan'ı hedef aldı.
Daha önce dünyaca ünlü isim Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini söyleyen Banu Alkan, şimdi de Ajda Pekkan'ı taklitçilik ile suçladı.
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63 yaşındaki Banu Alkan, önceki akşam Kuruçeşme'de sahne alan Ajda Pekkan'a göndermede bulundu.
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75 yaşındaki Süperstar'ın sahnede çekilen bir karesini Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına; "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" yazdı.
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Yayınladığı bir sonraki fotoğrafa kendi fotoğrafını koyan Banu Alkan, "İşte taklit edilen fotoğrafım" ifadelerini kullandı.
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