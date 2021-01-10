Ajda Pekkan'ın bir türlü satamadığı villasına prens talip oldu
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan’ın yıllardır satamadığı Bahçeköy’deki villasına Dubai’den alıcı çıktı. Eve talip olan kişinin prens olduğu öğrenildi.
Dubaili bir prens, Süperstar’ın yıllardır satmak istediği ancak alıcı bulamadığı Bahçeköy’deki villasını almak için harekete geçti. Kimliği şimdilik gizli tutulan prens, salgının hafiflediği dönemde Türkiye’ye gelip villayı gezmek, ayrıca Ajda Pekkan’la tanışmak istiyor.
1100 METREKARE ARSA ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ!
Süperstar, 3 yıl önce 40 milyon liraya satılığa çıkardığı üç katlı villa için çok sayıda emlakçıyla anlaştı. Ancak hiçbiri eve alıcı bulamadı. Evi satmakta kararlı olan sanatçı sonunda çareyi büyük bir indirim yapmakta buldu. Fiyatı 20 milyon liraya düşen yalı, şimdi yeni sahibini bekliyor.
HAVUZ VE SPOR SALONU VAR
Toplamda 1100 metrekare arsa üzerine inşa edilen villanın kullanım alanı ise 960 metrekare. Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor.
Evin içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alıyor. Büyük bir havuza sahip olan ev 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor.