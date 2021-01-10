Ajda Pekkan'ın bir türlü satamadığı villasına prens talip oldu

HAVUZ VE SPOR SALONU VAR

Toplamda 1100 metrekare arsa üzerine inşa edilen villanın kullanım alanı ise 960 metrekare. Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor.



Evin içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alıyor. Büyük bir havuza sahip olan ev 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor.

