Akasya Durağı dizisinin güzel Dilek'i Pelin Sönmez'in son hali herkesi şaşırttı
Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nda Osman Ağa'nın kızı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Sönmez, uzun süren sessizliğini bozdu. 2018 yılında evlenip gözlerden uzak bir hayat seçen, 2023 yılında ise boşanan ünlü oyuncu, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
2008-2012 yılları arasında ekranlara damga vuran "Akasya Durağı" dizisinde, Obayana’nın büyük aşkı ve Osman Ağa’nın kızı Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez, uzun süreli sessizliğinin ardından yeniden dikkatleri üzerine çekti.
Yıllar içindeki değişimiyle hayranlarını şaşırtan Sönmez, sadece güzelliğiyle değil, hayatına dair radikal kararlarıyla da konuşuluyor.
Pelin Sönmez, popülaritesinin zirvesindeyken neden setlerden uzaklaştığı sorusuna samimi bir yanıt vermişti.
