Akılalmaz fahiş fiyatlar sonrası herkesin aklındaki soruyu o sordu
Sahhe şovları, cesur kostümleri ve unutulmaz şarkılarıyla Türkiye'nin en çok konuşulan sanatçılarından biri olan Gülşen, son yıllarda Türkiye'de herkesin aklındaki "pahalı mı ucuz mu" algı bozukluğunun kendisinin de yaşadığını belirterek "pahalı mı yoksa ucuz mu olayını anlamamaya başladım" dedi.
Güçlü sesi ve konserlerinde tercih ettiği oldukça cesur sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen de Türkiye'deki kafa karıştıran fiyat etiketlerine isyan etti.
Sevilen şarkıları ve sahne tarzıyla gündemden düşmeyen Gülşen özellikle sahne performansları ve tercih ettiği birbirinden cesur sahne kıyafetleriyle magazin gündeminde yer alırken bu sefer özellikle Türkiye'nin yaz tatili cenneti Bodrum'daki fiyatlarla ilgili yorumuyla gündemde.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre bu yazı konser serisiyle geçireceğini açıklayan Gülşen gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara tüm samimiyetiyle yanıt verdi.
Gülşen, gazetecilerin, "Yazın planlanmış bir tatiliniz var mı?" sorusuna "Arkadaşlar, tabii ki tatilimi Türkiye'de yapacağım. Dünyayı gezmek tabii ki çok güzel ama nereye gidersem gideyim bu ülke kadar keyif aldığım hiçbir yer yok. Tatilde zaten bana aşırı lüks olması iyi gelmiyor. Önemli olan tatil dediğin durumda rahat hissedebilmek. Günlerce aynı kıyafetle, bir şey düşünmeden, istediğim zaman denize girebildiğim bir tatil bana dünyanın en keyifli durumu gibi geliyor" yanıtını verdi.