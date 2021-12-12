Akın Akınözü eski haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün eski hali sosyal medyayı salladı. Geçmişte 50 kilo veren Akınözü, inanılmaz değişimiyle hayranlarını şaşırttı.
Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Akın Akınözü, yıllar içindeki değişimiyle konuşuluyor.
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"DEĞİŞİMİN GÜCÜNÜ 70 KİLOYA DÜŞTÜĞÜMDE KEŞFETTİM"
Ünlü oyuncu, daha önce verdiği bir röportajında "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim.” ifadelerini kullanmıştı.
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"BEDENSEL DENEYİM İRADEDEN GEÇİYOR"
Akın Akınözü ayrıca bu bedensel deneyimin 'iradeden' geçtiğine inandığını da sözlerine eklemişti.
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