Akın Akınözü eski haliyle şaşırttı

"DEĞİŞİMİN GÜCÜNÜ 70 KİLOYA DÜŞTÜĞÜMDE KEŞFETTİM"

Ünlü oyuncu, daha önce verdiği bir röportajında "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim.” ifadelerini kullanmıştı.