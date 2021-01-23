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  3. 23 Ocak 2021 13:15

Deren Talu’nun yeni sevgilisi herkesi şaşırttı

Akıncı dizisinde canlandırdığı Didem karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Deren Talu, kendisine hayran bıraktı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Deren Talu'nun sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Deren Talu'nun sevgilisi…

Deren Talu’nun yeni sevgilisi herkesi şaşırttı

Akıncı dizisinde canlandırdığı Didem karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Deren Talu, kendisine hayran bıraktı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Deren Talu'nun sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Deren Talu'nun sevgilisi…

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Deren Talu’nun yeni sevgilisi herkesi şaşırttı

DEREN TALU VE SEVGİLİSİ BARAN TINAZ

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Deren Talu’nun yeni sevgilisi herkesi şaşırttı

DEREN TALU VE SEVGİLİSİ BARAN TINAZ

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Deren Talu’nun yeni sevgilisi herkesi şaşırttı

SENAN KARA

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