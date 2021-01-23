Deren Talu’nun yeni sevgilisi herkesi şaşırttı
Akıncı dizisinde canlandırdığı Didem karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Deren Talu, kendisine hayran bıraktı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Deren Talu'nun sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Deren Talu'nun sevgilisi…
Akıncı dizisinde canlandırdığı Didem karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Deren Talu, kendisine hayran bıraktı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Deren Talu'nun sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Deren Talu'nun sevgilisi…