Alacakları ücret dudak uçuklattı: Yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede sahne alacak
2022'ye sayılı günler kala 31 Aralık yılbaşı gecesi ünlülerin sahne alacakları mekanlar ve alacakları ücretler gündeme geldi. İşte yılbaşında sahne alacak ünlüler ve ücretleri...
2022'ye sayılı günler kala 31 Aralık yılbaşı gecesi ünlülerin sahne alacakları mekanlar ve alacakları ücretler magazin gündeminde en çok merak edilen konu haline geldi. İşte ünlülerin sahne alacakları otel ve mekanlar ve alacakları rekor paralar...
2022 yılına doğru geri sayım başladı 31 Aralık yılbaşı gecesi sahne alacak ünlülerin programları netleştikçe sahne ücretleri sosyal medyada şok etkisi yarattı. Ünlülerin 31 Aralık yılbaşı gecesi sahne alacakları mekanlardan bir gecede kazanacakları ücretler dudak uçuklattı. 2022'ye girerken 31 Aralık gecesi hangi sanatçı hangi mekanda sahne alacak?
31 Aralık yılbaşı gecesi sahne alacak olan ünlü şarkıcılar bir gecede servet kazanacak. 2021 yılbaşında koronavirüs nedeniyle sahne alamayan ünlüler bu yıl 2022'de acısını çıkaracak zira yılbaşı gecesi sahne ücretleri ikiye katlandı. Birçok ünlü isim yılbaşında istedikleri ücretle dudak uçuklattı. Yılbaşında özellikle KKTC ve Antalya'nın yanı sıra, kayak otelleri, termal otelleri ve kültür turlarına yönelik bölgelerdeki otellerde de yılbaşı programları hazırlandı. Yılbaşı tatilinde Kıbrıs ve Antalya'da özellikle birçok otel yeni yıla ünlü sanatçılarla girecek.
Rekor Özcan Deniz'in
1 milyonluk imza ile yılbaşı gecesi en çok kazanacak isim Özcan Deniz olacak. Deniz, Kıbrıs'ta sahne alacak ve onu dinlemeye giden 2 kişinin konaklama dahil 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve Hadise de Özcan Deniz ile neredeyse aynı ücreti kazanacak olan isimlerden. Üç ünlü şarkıcı da sahneye çıkmak için 900 bin lira alacak.