Alara büyüdü! Ebru Gündeş gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla görüntülendi
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in, Reza Zarrab ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Alara yıllar sonra görüntülendi.
Son olarak Kuzey Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile yaşadığı aşkla gündeme gelen şarkıcı Ebru Gündeş, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara ile görüntülendi.
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Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, 11 yaşındaki kızı Alara'yı ise magazinden uzak tutmaya çalışıyor.
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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş 2010'da hayatını Reza Zarrab ile birleştirmiş bu evliliğinden Alara isminde kızı olmuştu.
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Ebru Gündeş, kızı Alara Zarrab'ı kameralardan uzak tutuyor. Alara Zarrab ile Ebru Gündeş'in benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
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