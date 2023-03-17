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Alara büyüdü! Ebru Gündeş gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla görüntülendi

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in, Reza Zarrab ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Alara yıllar sonra görüntülendi.

Alara büyüdü! Ebru Gündeş gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla görüntülendi - Resim: 1

Son olarak Kuzey Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile yaşadığı aşkla gündeme gelen şarkıcı Ebru Gündeş, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara ile görüntülendi.

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Alara büyüdü! Ebru Gündeş gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla görüntülendi - Resim: 2

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, 11 yaşındaki kızı Alara'yı ise magazinden uzak tutmaya çalışıyor. 

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Alara büyüdü! Ebru Gündeş gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla görüntülendi - Resim: 3

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş 2010'da hayatını  Reza Zarrab ile birleştirmiş bu evliliğinden Alara isminde kızı olmuştu. 

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Alara büyüdü! Ebru Gündeş gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla görüntülendi - Resim: 4

Ebru Gündeş, kızı Alara Zarrab'ı kameralardan uzak tutuyor. Alara Zarrab ile Ebru Gündeş'in benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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