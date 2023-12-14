Aldatma görüntülerini ifşa etmişti! Esin Çepni yeni aşkını ilan etti

Esin Çepni, geçtiğimiz ay "Film galasına gidiyorum" diyerek evden çıkan 2 yıllık eşi Bilal Hancı tarafından aldatıldığını öğrenmişti. Takipçilerinden gelen ihanet görüntülerini yayınlayan Çepni, "Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın" demişti. Bir kadınla öpüşme görüntüleri ifşa olan Bilal Hancı ise özür dileyerek eşinden ikinci şans istemiş ancak başarılı olamamıştı. Çift, ihanetin ardından 2 hafta içinde boşanmıştı.