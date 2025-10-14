  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Aldığı kilolarla eleştirilen Derin Talu Survivor yarışmacısı mı olacak ?

Aldığı kilolarla eleştirilen Derin Talu Survivor yarışmacısı mı olacak ?

Son dönemde aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen, geçtiğimiz hafta yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hem ifade hem de test veren Derin Talu'nun Survivor yarışmasında Ünlüler takımına katılacağı iddia edildi.

Aldığı kilolarla eleştirilen Derin Talu Survivor yarışmacısı mı olacak ? - Resim: 1

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, paylaşımları ve açıklamalarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 

1 / 9
Aldığı kilolarla eleştirilen Derin Talu Survivor yarışmacısı mı olacak ? - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi ve kan örneği alınan Talu, kolundaki 885 bin TL'lik bileklikle gündem olmuştu.

2 / 9
Aldığı kilolarla eleştirilen Derin Talu Survivor yarışmacısı mı olacak ? - Resim: 3

Sosyal medyada bir magazin hesabının Derin Talu'nun bilekliğini sahte olduğunu iddia etmesine kızan Derin Talu iddialara "Fake? Modelini hiç mi görmedin aşko?” “Fake’lerin yanında diğerlerinin ucuzluğu göze batar. Benim bilekliği pahalı bulup çakmasını alacağım bir dünyada yaşadığımızı düşünmen komikmiş." yanıtını vermişti.

3 / 9
Aldığı kilolarla eleştirilen Derin Talu Survivor yarışmacısı mı olacak ? - Resim: 4

Sosyal medyada Survivor'la ilgili bilgiler paylaşan Survivor Bilgi adlı X hesabı bu sefe rde Derin Talu'nun Survivor'a katılacağını iddia etti. 

4 / 9