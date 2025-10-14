Aldığı kilolarla eleştirilen Derin Talu Survivor yarışmacısı mı olacak ?
Son dönemde aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen, geçtiğimiz hafta yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hem ifade hem de test veren Derin Talu'nun Survivor yarışmasında Ünlüler takımına katılacağı iddia edildi.
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, paylaşımları ve açıklamalarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
1 / 9
Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi ve kan örneği alınan Talu, kolundaki 885 bin TL'lik bileklikle gündem olmuştu.
2 / 9
Sosyal medyada bir magazin hesabının Derin Talu'nun bilekliğini sahte olduğunu iddia etmesine kızan Derin Talu iddialara "Fake? Modelini hiç mi görmedin aşko?” “Fake’lerin yanında diğerlerinin ucuzluğu göze batar. Benim bilekliği pahalı bulup çakmasını alacağım bir dünyada yaşadığımızı düşünmen komikmiş." yanıtını vermişti.
3 / 9
Sosyal medyada Survivor'la ilgili bilgiler paylaşan Survivor Bilgi adlı X hesabı bu sefe rde Derin Talu'nun Survivor'a katılacağını iddia etti.
4 / 9