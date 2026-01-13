Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'i gören tanıyamadı

Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın, Zeynep Gülmez ve Metin Yıldız gibi isimlerin başrolünde yer aldığı, yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği 'Oben' karakteriyle büyük beğeni toplayan Birsu Demir yıllar içindeki değişimiyle olay oldu.