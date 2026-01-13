Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'i gören tanıyamadı
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği Oben karakteriyle tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Birsu Demir değişimiyle görenleri şaşırttı. Bir zamanların çocuk yıldızı Birsu Demir'i görenler tanımakta güçlük çekti.
Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın, Zeynep Gülmez ve Metin Yıldız gibi isimlerin başrolünde yer aldığı, yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği 'Oben' karakteriyle büyük beğeni toplayan Birsu Demir yıllar içindeki değişimiyle olay oldu.
Sosyal medyadan yaptığı her paylaşımı büyük beğeni toplayan genç oyuncunun son haline yorum yağıyor.
