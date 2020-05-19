Alemin Kralı dizisindeki Oben'in son hali olay oldu!
Alemin Kralı dizisinde Oben karakterini canlandıran Birsu Demir değişimiyle herkesi şaşırttı. 21 yaşındaki genç oyuncu paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı sallıyor.
Başrollerinde Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın'ın oynadığı Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile tanınan genç oyuncu Birsu Demir'in yıllar içerindeki değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu.
2011-2013 yılları arasında yayınlanan ve yayınladığı dönemde izleyici tarafından sevilerek takip edilen Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile dikkat çeken Birsu Demir o dönem çocuk oyuncu olmasına rağmen başarılı performansı ile seyirci tarafından büyük beğeni toplamıştı.
Genç yaşta şöhreti yakalayan Birsu Demir, 2011 yılında 12 yaşında olan ve dizinin final yapmasının ardından başka yapımlarda da boy göstermiş ve son olarak 2017 yılında TRT'de yayınlanan Son Çıkış isimli dizide oynamıştı.