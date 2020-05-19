Alemin Kralı dizisindeki Oben'in son hali olay oldu!

2011-2013 yılları arasında yayınlanan ve yayınladığı dönemde izleyici tarafından sevilerek takip edilen Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile dikkat çeken Birsu Demir o dönem çocuk oyuncu olmasına rağmen başarılı performansı ile seyirci tarafından büyük beğeni toplamıştı.