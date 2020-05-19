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  3. 19 Mayıs 2020 16:47

Alemin Kralı dizisindeki Oben'in son hali olay oldu!

Alemin Kralı dizisinde Oben karakterini canlandıran Birsu Demir değişimiyle herkesi şaşırttı. 21 yaşındaki genç oyuncu paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı sallıyor.

Alemin Kralı dizisindeki Oben'in son hali olay oldu!

Başrollerinde Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın'ın oynadığı Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile tanınan genç oyuncu Birsu Demir'in yıllar içerindeki değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Alemin Kralı dizisindeki Oben'in son hali olay oldu!

2011-2013 yılları arasında yayınlanan ve yayınladığı dönemde izleyici tarafından sevilerek takip edilen Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile dikkat çeken Birsu Demir o dönem çocuk oyuncu olmasına rağmen başarılı performansı ile seyirci tarafından büyük beğeni toplamıştı.

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Alemin Kralı dizisindeki Oben'in son hali olay oldu!

Genç yaşta şöhreti yakalayan Birsu Demir, 2011 yılında 12 yaşında olan ve dizinin final yapmasının ardından başka yapımlarda da boy göstermiş ve son olarak 2017 yılında TRT'de yayınlanan Son Çıkış isimli dizide oynamıştı.

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Alemin Kralı dizisindeki Oben'in son hali olay oldu!

21 yaşındaki genç oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti. Birsu Demir, fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Demir, fotoğrafın altına "Make up artist kankanız varsa, şanslısınızdır" notunu düştü.

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