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  4. Alemin Kralı'nın 'Oben'i Birsu Demir'in son hali ünlü şarkıcıya benzetildi

Alemin Kralı'nın 'Oben'i Birsu Demir'in son hali ünlü şarkıcıya benzetildi

Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer ve Evrim Akın'ın bulunduğu bir zamanların efsane dizisi Alemin Kralı'nın Oben'i son haliyle şaşırttı.

2011-2013 yılları arasında ATV'de yayınlanan durum komedisi türündeki Alemin Kralı dizisinin Oben'i değişimi ile son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında.

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Erkeksi tavırları ve dış görünüşü ile akıllara kazınan Oben karakterine hayat veren ünlü oyuncu Birsu Demir, sosyal medya paylaşımları ile olay oluyor.

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Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Birsu Demir'in son paylaşımına birçok beğeni ve yorum geldi.

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22 yaşına giren Birsu Demir'in yaptığı son paylaşıma takipçileri "Dua Lipa'nın Türk versiyonu", "Muhteşemsin", "Oben reis", "Dua Lipa'nın ikizi gibi" yorumları yağdı.

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