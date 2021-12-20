Alemin Kralı'nın 'Oben'i Birsu Demir'in son hali ünlü şarkıcıya benzetildi
Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer ve Evrim Akın'ın bulunduğu bir zamanların efsane dizisi Alemin Kralı'nın Oben'i son haliyle şaşırttı.
2011-2013 yılları arasında ATV'de yayınlanan durum komedisi türündeki Alemin Kralı dizisinin Oben'i değişimi ile son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında.
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Erkeksi tavırları ve dış görünüşü ile akıllara kazınan Oben karakterine hayat veren ünlü oyuncu Birsu Demir, sosyal medya paylaşımları ile olay oluyor.
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Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Birsu Demir'in son paylaşımına birçok beğeni ve yorum geldi.
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22 yaşına giren Birsu Demir'in yaptığı son paylaşıma takipçileri "Dua Lipa'nın Türk versiyonu", "Muhteşemsin", "Oben reis", "Dua Lipa'nın ikizi gibi" yorumları yağdı.
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