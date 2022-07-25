Aleyna Kalaycıoğlu düğünde kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle ortalığı salladı
Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun Murat Dalkılıç ile düet yaptığı düğünde tercih ettiği kıyafet düetin bile önüne geçti.
Gittiği bir düğünde Murat Dalkılıç ile düet yapmasıyla dikkat çeken Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun tercih ettiği elbise olay oldu.
1 / 29
Kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle frikik vermekten çekinmeyen ünlü yarışmacı gündem oldu.
2 / 29
Survivor Aleyna'nın kıyafeti düetinin önüne geçti.
3 / 29
Survivor yarışmacısıyla ünlendikten sonra bir şarkı çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu son olarak gittiği düğünde Murat Dalkılıç ile düet yaptı.
4 / 29