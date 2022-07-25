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  4. Aleyna Kalaycıoğlu düğünde kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle ortalığı salladı

Aleyna Kalaycıoğlu düğünde kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle ortalığı salladı

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun Murat Dalkılıç ile düet yaptığı düğünde tercih ettiği kıyafet düetin bile önüne geçti.

Aleyna Kalaycıoğlu düğünde kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle ortalığı salladı - Resim: 1

Gittiği bir düğünde Murat Dalkılıç ile düet yapmasıyla dikkat çeken Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun tercih ettiği elbise olay oldu.  

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Aleyna Kalaycıoğlu düğünde kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle ortalığı salladı - Resim: 2

Kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle frikik vermekten çekinmeyen ünlü yarışmacı gündem oldu.  

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Aleyna Kalaycıoğlu düğünde kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle ortalığı salladı - Resim: 3

Survivor Aleyna'nın kıyafeti düetinin önüne geçti.

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Aleyna Kalaycıoğlu düğünde kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle ortalığı salladı - Resim: 4

Survivor yarışmacısıyla ünlendikten sonra bir şarkı çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu son olarak gittiği düğünde Murat Dalkılıç ile düet yaptı. 

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