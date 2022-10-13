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  4. Aleyna Kalaycıoğlu İç çamaşırsız pozlarıyla yürekleri hoplattı

Aleyna Kalaycıoğlu İç çamaşırsız pozlarıyla yürekleri hoplattı

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasıyla üne kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyadan paylaştığı pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Aleyna Kalaycıoğlu İç çamaşırsız pozlarıyla yürekleri hoplattı - Resim: 1

Voleybol kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı Survivor 2021'e katılmasıyla tamamen değişti.

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Aleyna Kalaycıoğlu İç çamaşırsız pozlarıyla yürekleri hoplattı - Resim: 2

Yarışmada büyük bir başarı sergileyen Kalaycıoğlu, 147. günde adaya veda ederek yarışmada dördüncü olmuştu. 

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Aleyna Kalaycıoğlu İç çamaşırsız pozlarıyla yürekleri hoplattı - Resim: 3

Yarışma sonrasında Kalaycıoğlu sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine kavuştu. 

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Aleyna Kalaycıoğlu İç çamaşırsız pozlarıyla yürekleri hoplattı - Resim: 4

550 bini aşkın takipçisi olan Kalaycıoğlu, zaman zaman cesur açıklamaları ve pozlarıyla olay yaratıyor. 

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