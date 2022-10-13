Aleyna Kalaycıoğlu İç çamaşırsız pozlarıyla yürekleri hoplattı
TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasıyla üne kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyadan paylaştığı pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Voleybol kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı Survivor 2021'e katılmasıyla tamamen değişti.
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Yarışmada büyük bir başarı sergileyen Kalaycıoğlu, 147. günde adaya veda ederek yarışmada dördüncü olmuştu.
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Yarışma sonrasında Kalaycıoğlu sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine kavuştu.
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550 bini aşkın takipçisi olan Kalaycıoğlu, zaman zaman cesur açıklamaları ve pozlarıyla olay yaratıyor.
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