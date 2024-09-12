Aleyna Kalaycıoğlu'ndan yürekleri ağza getiren yılan pozları

RAPÇİ CANBAY İLE AŞK YAŞIYOR

Şimdilerde rapçi Canbay ile dolu dizgin aşk yaşayan Kalaycıoğlu, "Güzel bir ilişkim var şu anda. Evrenden çağırdım. Nazar değecek diye korkuyorum, o yüzden çok konuşmak istemiyorum" demişti.