Aleyna Kalaycıoğlu'ndan yürekleri ağza getiren yılan pozları
Survivor yarışması ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yılanlı pozlar ile hayranlarını şaşkına çevirdi.
Survivor 2021'de adını geniş kitlelere duyurduktan sonra müzik kariyerine adım atan, çok izlenen yarışmanın 'All Star 2024' sezonunda da boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında adından bahsettirmeye devam eden Kalaycıoğlu oldukça olaylı bir sezon geçirmiş ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
RAPÇİ CANBAY İLE AŞK YAŞIYOR
Şimdilerde rapçi Canbay ile dolu dizgin aşk yaşayan Kalaycıoğlu, "Güzel bir ilişkim var şu anda. Evrenden çağırdım. Nazar değecek diye korkuyorum, o yüzden çok konuşmak istemiyorum" demişti.
YEPYENİ BİR PAYLAŞIM GELDİ
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Kalaycıoğlu'nun büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü güzelden yepyeni bir paylaşım geldi.