Aleyna Tilki: Dadı arıyorum

Geçtiğimiz haftalarda takipçilerden gelene Eurovision sorusuna verdiği "Ben Avrupa’da, Türkiye’yi Türkiye’nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum. Ben Türkiye’yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum. Çünkü o ligdeki prodüktörlerle çalışmaya başladım bile" cevabıyla gündem olan Aleyna Tilki, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.