Aleyna Tilki: Dadı arıyorum
21 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından iş hayatında asistan yerine dadı ile çalışmaya karar verdiğini ve dadı aradığını açıkladı.
Geçtiğimiz haftalarda takipçilerden gelene Eurovision sorusuna verdiği "Ben Avrupa’da, Türkiye’yi Türkiye’nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum. Ben Türkiye’yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum. Çünkü o ligdeki prodüktörlerle çalışmaya başladım bile" cevabıyla gündem olan Aleyna Tilki, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, yine dikkat çekici bir mesaj yayınladı.
DADI ARIYOR
Genç şarkıcı, iş hayatında asistan yerine “dadı”yla çalışmaya karar verdiğini; “Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey" sözleriyle duyurdu.
"SEVGİLİM BİRAZ KEKO OLABİLİR"
Öte yandan haftalar önce 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Aleyna, "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" ve "Buluşacağın kişinin karakteri nasıl olmalı?" sorularını cevaplamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: