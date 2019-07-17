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  3. 17 Temmuz 2019 14:35

Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla yakalandı

Her yaptığı ve her konuştuğuyla gündem olan Aleyna Tilki bu sefer de erkek arkadaşıyla gündem oldu. Alaçatı'da yürürken erkek arkadaşıyla objektiflere yakalandı. Tilki muhabirlere selam verirken gizemli arkadaşı yüzünü gizlemeye çal

Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla yakalandı

Aleyna Tilki, önceki akşam bir erkek arkadaşıyla Alaçatı Çarşı'da objektife yansıdı. Muhabirleri gören Aleyna Tilki selam verirken yanındaki arkadaşı ise yüzünü elindeki pet şişeyle gizlemeye çalıştı.

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Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla yakalandı

Başarılı olamayan gizemli arkadaş, çareyi arkasını dönmekte buldu.

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Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla yakalandı

Hayranlarıyla fotoğraf çektiren Aleyna Tilki, ardından araca binip uzaklaştı.

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Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla yakalandı

Aleyna Tilki'nin son zamanlarda magazin gündeminde sıkça yer almasının ardından hayranları genç şarkıcı ile ilgili merak edilenleri internette aramaya başladı. Aleyna Tilki ile ilgili en çok aranan soru ise 'Aleyna Tilki kaç yaşında?' oldu. İşte başta Aleyna Tilki olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen yaşlarını sizler için derledik.

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