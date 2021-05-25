Aleyna Tilki imajını yeniledi
Aleyna Tilki yeni imajıyla dikkat çekti. Ünlü popçunun annesi Havva Öztel de geçtiğimiz günler de saç rengini değiştirmişti.
Aleyna Tilki yeni imajıyla dikkat çekti. Ünlü popçunun annesi Havva Öztel de geçtiğimiz günler de saç rengini değiştirmişti.
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Tilki'nin yeni imajını paylaşması sonrası odasının hali gündem oldu.
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Bulunduğu alanın fazla dağınık olmasına takipçileri; "Biraz da odanı toplasan", "Odan ne kadar dağınık" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte başta Aleyna Tilki olmaz üzere birçok ünlü ismin değişimi.
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