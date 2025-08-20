Aleyna Tilki isyan ettiği açıklamasında hayranlarına müjdeyi verdi
Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından genç yıldız Aleyna Tilki uzun zaman sonra yeni bir albüm müjdesini verirken, dikkat çeken bir sitemde bulundu...
Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından genç yıldız Aleyna Tilki yeni şarkısının 4 günde "sadece 30 bin kez dinlendiği" yönünde bir haber paylaşan sosyal medya hesabına yanıt verirken hem sitem etti hem de hayranlarına müjdeli haberi verdi.
Aleyna Tilki, ilk albümünün yayınlanmasına günler kala yapılan bir paylaşıma sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Aleyna Tilki bir sosyal medya hesabındaki "Aleyna Tilki'nin 'Uzay' şarkısı YouTube'da 4 günde sadece 30 bin görüntüleme aldı" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.
Aleyna Tilki, paylaşımında, "Çok havalı bir haber ya. Bence akıllılara çok şey anlatıyor. Şarkı çıktığında bir kişi haber yapmadı, sonra nedense bu haberi dağıtmayı çok sevdiler. Ama halk gerçeği her zaman bilir" dedi.