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Aleyna Tilki kalça dekolteli kotuyla sosyal medyayı yaktı geçti

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyada cesur paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırıyla poz veren Aleyna Tilki, bu sefer kalça kısmı yırtık kotuyla sosyal medyayı salladı.

Aleyna Tilki kalça dekolteli kotuyla sosyal medyayı yaktı geçti - Resim: 1

Genç yaşında şöhreti yakalayan şarkıcı Aleyna Tilki, cesur pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. 

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Aleyna Tilki kalça dekolteli kotuyla sosyal medyayı yaktı geçti - Resim: 2

Şarkılarından çok sosyal medyada paylaşımlarıyla öne çıkan Aleyna Tilki, bu sefer kalça dekolteli kotuyla poz verdi. 

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Aleyna Tilki kalça dekolteli kotuyla sosyal medyayı yaktı geçti - Resim: 3

YIRTIK KOTLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Arkası dönük şekilde çektirdiği fotoğrafı paylaşan Tilki'ye takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Tilki'nin eldivenindeki ''Takma kafana" yazısı ise dikkat çekti. 

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Aleyna Tilki kalça dekolteli kotuyla sosyal medyayı yaktı geçti - Resim: 4

Tilki, geçtiğimiz günlerce iç çamaşırıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşmış, sosyal medyada gündem olmuştu. 

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