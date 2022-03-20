Aleyna Tilki kalça dekolteli kotuyla sosyal medyayı yaktı geçti
Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyada cesur paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırıyla poz veren Aleyna Tilki, bu sefer kalça kısmı yırtık kotuyla sosyal medyayı salladı.
Genç yaşında şöhreti yakalayan şarkıcı Aleyna Tilki, cesur pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
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Şarkılarından çok sosyal medyada paylaşımlarıyla öne çıkan Aleyna Tilki, bu sefer kalça dekolteli kotuyla poz verdi.
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YIRTIK KOTLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Arkası dönük şekilde çektirdiği fotoğrafı paylaşan Tilki'ye takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Tilki'nin eldivenindeki ''Takma kafana" yazısı ise dikkat çekti.
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Tilki, geçtiğimiz günlerce iç çamaşırıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşmış, sosyal medyada gündem olmuştu.
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