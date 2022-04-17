Aleyna Tilki, kendisini yerden yere vuran Cüneyt Özdemir'e patladı

"BERBAT BİR ŞARKI"

Klipte yer alan sahnelerden dolayı sosyal medyada gündem olan Aleyna Tilki'yi eleştiren Cüneyt Özdemir, " Aleyna Tilki'nin son klibini izleyince Türkiye'de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm. İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir" dedi.