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  3. 27 Şubat 2020 10:33

Aleyna Tilki klip için imaj değiştirdi

Yeni klibi için kameraların karşısına geçen Aleyna Tilki, imajıyla hayranlarından tam not aldı. Klip çekimlerini tamamlayan genç şarkıcı, heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Aleyna Tilki klip için imaj değiştirdi

Aleyna Tilki, yeni klibi 'Yalan'ın yarın Youtube'da yayında olacağını duyururken, klip çekiminden bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

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Aleyna Tilki klip için imaj değiştirdi

KLİP İMAJI ÇOK BEĞENİLDİ
Genç şarkıcının yeni klibini duyurduğu paylaşımındaki imajı takipçileri tarafından çok beğenildi. Aleyna'nın uzun ve renkli çizmeleri ve kısa şortlu hali takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

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Aleyna Tilki klip için imaj değiştirdi

Aleyna Tilki, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Yalan, YARIN klibiyle beraber 15.30da YouTube'da yayında. Sözünü müziğini kendim yaptığım, aranjesini Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı Yalan'ı bu gece 12'den sonra da müzik platformlarında dinleyebileceğiz Çok heyecanlıyım..."

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Aleyna Tilki klip için imaj değiştirdi

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