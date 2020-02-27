Aleyna Tilki klip için imaj değiştirdi

KLİP İMAJI ÇOK BEĞENİLDİ

Genç şarkıcının yeni klibini duyurduğu paylaşımındaki imajı takipçileri tarafından çok beğenildi. Aleyna'nın uzun ve renkli çizmeleri ve kısa şortlu hali takipçilerinden binlerce beğeni aldı.