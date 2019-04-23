Aleyna Tilki o soruyu duyunca camını kapattı
Dudak ve yanaklarına dolgu yaptırdığı konuşulan Aleyna, önceki gün Nişantaşı’nda aracının içinde görüntülendi
Posta gazetesinden Hakan Kırarslan'ın haberine göre muhabirlerle müzik üzerine sohbet etti. “Dudaklarınıza estetik yaptırdığınız söyleniyor” şeklindeki bir soru üzerine otomobilinin camını araladı.
“Dondurma reklamından 1 milyon TL aldığınız doğru mu?” sorusu karşısında ise camı tamamıyla kapattı.
Öte yandan genç şarkıcının dikkatli takipçileri, Aleyna'ya "Bu genç yaşta yüzünü nasıl bu hale getirirsin? Doğallığını bozmuşsun" gibi yorumlarda bulundu.