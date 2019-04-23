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  3. 23 Nisan 2019 17:48

Aleyna Tilki o soruyu duyunca camını kapattı

Dudak ve yanaklarına dolgu yaptırdığı konuşulan Aleyna, önceki gün Nişantaşı’nda aracının içinde görüntülendi

Aleyna Tilki o soruyu duyunca camını kapattı

Posta gazetesinden Hakan Kırarslan'ın haberine göre muhabirlerle müzik üzerine sohbet etti. “Dudaklarınıza estetik yaptırdığınız söyleniyor” şeklindeki bir soru üzerine otomobilinin camını araladı.

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Aleyna Tilki o soruyu duyunca camını kapattı

“Dondurma reklamından 1 milyon TL aldığınız doğru mu?” sorusu karşısında ise camı tamamıyla kapattı.

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Aleyna Tilki o soruyu duyunca camını kapattı

Öte yandan genç şarkıcının dikkatli takipçileri, Aleyna'ya "Bu genç yaşta yüzünü nasıl bu hale getirirsin? Doğallığını bozmuşsun" gibi yorumlarda bulundu.

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Aleyna Tilki o soruyu duyunca camını kapattı

Bu eleştirilere kayıtsız kalmayan şarkıcı, "Yüzümde estetik yok, ergenlik şişliği var" yorumunda bulundu.

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