Aleyna Tilki: ''Onu tanımıyorum!''

Aleyna Tilki, şarkıcı Çağla’nın kendisiyle ilgili “Emrah ile kavgalıydı.Benim projem parlayınca Emrah’la tekrar barıştı” sözlerini hatırlatan gazetecilere, “Onu tanımıyorum. Herkesin yolu açık olsun. Hepimiz iyi olalım, tek isteğim bu” dedi.



