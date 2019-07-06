Aleyna Tilki: ''Onu tanımıyorum!''
Aleyna Tilki ile Emrah Karaduman arasındaki buzlar eridi. İkili önceki gün Nişantaşı’nda objektife yakalandı. Aleyna Tilki, şarkıcı Çağla’nın kendisiyle ilgili “Emrah ile kavgalıydı.B enim projem parlayınca Emrah’la tekrar barıştı” sözlerini hatırlatan gazetecilere, “Onu tanımıyorum." yanıtını verdi.
Aleyna Tilki, şarkıcı Çağla’nın kendisiyle ilgili “Emrah ile kavgalıydı.Benim projem parlayınca Emrah’la tekrar barıştı” sözlerini hatırlatan gazetecilere, “Onu tanımıyorum. Herkesin yolu açık olsun. Hepimiz iyi olalım, tek isteğim bu” dedi.