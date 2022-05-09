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  4. Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı: Tek düğmeli hırkası...

Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı: Tek düğmeli hırkası...

'Take It Or Leave It' şarkısı ve klibi gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, sahne kıyafetiyle adeta Gülşen'e meydan okudu.

Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı: Tek düğmeli hırkası... - Resim: 1

Aleyna Tilki daha önce Demet Özdemir, Buket Aydın gibi isimlerin giydiği tek düğmeli hırkayla sahneye çıktı.

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Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı: Tek düğmeli hırkası... - Resim: 2

Jean ve sütyensiz tarzıyla dikkat çeken Aleyna Tilki, sahnede frikik verme ihtimaline rağmen korkusuzca dans etti.

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Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı: Tek düğmeli hırkası... - Resim: 3

Aleyna Tilki, sahnedeki hallerini paylaşarak şu yorumu yaptı: "Sahnede normal hayatın bir parçası gibi giyinmeyi ve makyajsız olmayı çok seviyorum."

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Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı: Tek düğmeli hırkası... - Resim: 4
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