Aleyna Tilki: ''Şaka olsun diye paylaşmıştım''
Genç popçu Aleyna Tilki, Kylie Jenner'dan önce kendisinin giydiği elbise hakkında konuştu. Tilki, "Stella Maxwell benden önce giymiş, zaten şaka olsun diye paylaşmıştım" dedi
Genç popçu, "Çok çalışıyorum. Çalışan demir pas tutmazmış" diyerek yaptığı işlere övgü yağdırdı.
Kylie Jenner ile aynı kıyafeti giyen Aleyna Tilki ve bununla ilgili geçtiğimiz günlerde paylaşımda bulunan popçu, "Evet ilk ben giydim. Stella Maxwell benden önce giymiş görmedim ben, zaten şaka olsun diye paylaşmıştım o gönderiyi" diyerek aracına bindi.