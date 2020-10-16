Aleyna Tilki: ''Şaka olsun diye paylaşmıştım''

Kylie Jenner ile aynı kıyafeti giyen Aleyna Tilki ve bununla ilgili geçtiğimiz günlerde paylaşımda bulunan popçu, "Evet ilk ben giydim. Stella Maxwell benden önce giymiş görmedim ben, zaten şaka olsun diye paylaşmıştım o gönderiyi" diyerek aracına bindi.