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  3. 16 Ekim 2020 09:12

Aleyna Tilki: ''Şaka olsun diye paylaşmıştım''

Genç popçu Aleyna Tilki, Kylie Jenner'dan önce kendisinin giydiği elbise hakkında konuştu. Tilki, "Stella Maxwell benden önce giymiş, zaten şaka olsun diye paylaşmıştım" dedi

Aleyna Tilki: ''Şaka olsun diye paylaşmıştım''

Mnceki gün Bebek'te olan Aleyna Tilki, kız arkadaşıyla kahve içip sohbet etti. 

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Aleyna Tilki: ''Şaka olsun diye paylaşmıştım''

Genç popçu, "Çok çalışıyorum. Çalışan demir pas tutmazmış" diyerek yaptığı işlere övgü yağdırdı.

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Aleyna Tilki: ''Şaka olsun diye paylaşmıştım''

Kylie Jenner ile aynı kıyafeti giyen Aleyna Tilki ve bununla ilgili geçtiğimiz günlerde paylaşımda bulunan popçu, "Evet ilk ben giydim. Stella Maxwell benden önce giymiş görmedim ben, zaten şaka olsun diye paylaşmıştım o gönderiyi" diyerek aracına bindi.

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Aleyna Tilki: ''Şaka olsun diye paylaşmıştım''

Jenner, ünlü bir firmanın imzasını taşıyan 35 bin TL değerindeki o elbiseyle çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.

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