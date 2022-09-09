Aleyna Tilki, ''Sürprize hazır mıyız?'' diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin "Sürprize hazır mıyız?" diyerek paylaştığı pozuna binlerce beğeni yağdı.
22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.
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Konserlerin iptal edilmesine isyan eden Aleyna, "50 kişi bu konserlerden evine ekmek götürüyor" demişti.
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Aleyna Tilki son olarak "Sürprize hazır mıyız?" diyerek süper minisiyle fotoğraf paylaştı.
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Aleyna'nın paylaşımına yarım saatte binlerce beğeni geldi.
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