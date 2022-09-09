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  4. Aleyna Tilki, ''Sürprize hazır mıyız?'' diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı

Aleyna Tilki, ''Sürprize hazır mıyız?'' diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin "Sürprize hazır mıyız?" diyerek paylaştığı pozuna binlerce beğeni yağdı.

Aleyna Tilki, ''Sürprize hazır mıyız?'' diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı - Resim: 1

22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

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Aleyna Tilki, ''Sürprize hazır mıyız?'' diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı - Resim: 2

Konserlerin iptal edilmesine isyan eden Aleyna, "50 kişi bu konserlerden evine ekmek götürüyor" demişti.

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Aleyna Tilki, ''Sürprize hazır mıyız?'' diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı - Resim: 3

Aleyna Tilki son olarak "Sürprize hazır mıyız?" diyerek süper minisiyle fotoğraf paylaştı. 

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Aleyna Tilki, ''Sürprize hazır mıyız?'' diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı - Resim: 4

Aleyna'nın paylaşımına yarım saatte binlerce beğeni geldi.

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