Aleyna Tilki uzun sarı saçlarına veda etti, bambaşka biri oldu
Uzun süredir ekran ve sahnelerden uzak olan Aleyna Tilki imaj değişikliği ile geri döndü.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve kısa bir süre önce yaptığı "Ölmemi istiyorlar" açıklamasıyla olay olan Aleyna Tilki imaj yeniledi.
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Genç yaşında birbirinden hit şarkılara imza atmayı başaran Aleyna Tilki son dönemde sektörde yaşadığı zorlukları anlatmasıyla dikkat çekmişti.
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'Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz' diyen Tilki, Cüneyt Özdemir'in programına katılmış ve açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.
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Tilki, 'Benim konserimde bomba da patladı. Prodüktörümü 30 santim kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler, gözümün önünde bir tane adamın bacağı da koptu, sahneye bıçakla biri de atladı' açıklamalarıyla olay olmuştu.
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