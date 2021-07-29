Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Gelinlik giyip, robotla evlendi

Pop Müziği sevilen yıldızı Aleyna Tilki, dün akşam 30 Temmuz Cuma günü tüm dijital platformlarda satışa çıkacak sözü ve müziği kendisine ait "Sır" adını verdiği şarkısını ve video klibini yakın dostlarına özel bir parti ile tanıttı. Günler önce Instagram hesabından "Evleniyorum" diyerek davetiyesini paylaşan Aleyna Tilki, yeni şarkısı için kır düğünü mizanseni hazırlattığı parti de klipte beraber rol aldığı robot ile evlendi.