  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını... İç çamaşırlı pozuna yorum yağdı

Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını... İç çamaşırlı pozuna yorum yağdı

Geçtiğimiz günlerde "kumar" itirafı ile gündeme bomba gibi düşen Aleyna Tilki, son paylaştığı pozla takipçilerini ikiye böldü.

Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını... İç çamaşırlı pozuna yorum yağdı - Resim: 1

“Sesim çok iyi olmasaydı Las Vegas’taki en ünlü direk dansçısı olurdum” diyen Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 

1 / 63
Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını... İç çamaşırlı pozuna yorum yağdı - Resim: 2

Şimdilerle pop müzikte şarkıları ve tarzıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki bu sefer yaptı yapacağını...  

2 / 63
Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını... İç çamaşırlı pozuna yorum yağdı - Resim: 3

Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın kızı olan 22 yaşındaki Aleyna Tilki, şöhrete erken kavuşan ünlüler arasında yerini alıyor.

3 / 63
Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını... İç çamaşırlı pozuna yorum yağdı - Resim: 4

Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla izleyici ile ilk kez buluşan Tilki, kariyerinin zirvesini yaşıyor.

4 / 63