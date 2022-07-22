Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını... İç çamaşırlı pozuna yorum yağdı
Geçtiğimiz günlerde "kumar" itirafı ile gündeme bomba gibi düşen Aleyna Tilki, son paylaştığı pozla takipçilerini ikiye böldü.
“Sesim çok iyi olmasaydı Las Vegas’taki en ünlü direk dansçısı olurdum” diyen Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
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Şimdilerle pop müzikte şarkıları ve tarzıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki bu sefer yaptı yapacağını...
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Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın kızı olan 22 yaşındaki Aleyna Tilki, şöhrete erken kavuşan ünlüler arasında yerini alıyor.
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Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla izleyici ile ilk kez buluşan Tilki, kariyerinin zirvesini yaşıyor.
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