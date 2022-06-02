Aleyna Tilki'den bir cesur klip daha: Yeni klibinden paylaştığı karelere yorum yağdı
Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, son klibi Diamonds'tan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
22 yaşındaki Aleyna Tilki, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Aleyna Tilki'nin Jubel ile düet yaptığı 'Diamonds' şarkısının klibi çekildi.
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İstanbul'da çekilen klipten ilk kareleri Aleyna Tilki sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
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Tilki, 'Diamonds' şarkısını "Bu şarkının kalbimdeki anlamı çok derin…" cümlesiyle tanımladı.
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