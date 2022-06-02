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  4. Aleyna Tilki'den bir cesur klip daha: Yeni klibinden paylaştığı karelere yorum yağdı

Aleyna Tilki'den bir cesur klip daha: Yeni klibinden paylaştığı karelere yorum yağdı

Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, son klibi Diamonds'tan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Aleyna Tilki'den bir cesur klip daha: Yeni klibinden paylaştığı karelere yorum yağdı - Resim: 1

22 yaşındaki Aleyna Tilki, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Aleyna Tilki'den bir cesur klip daha: Yeni klibinden paylaştığı karelere yorum yağdı - Resim: 2

Aleyna Tilki'nin Jubel ile düet yaptığı 'Diamonds' şarkısının klibi çekildi. 

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Aleyna Tilki'den bir cesur klip daha: Yeni klibinden paylaştığı karelere yorum yağdı - Resim: 3

İstanbul'da çekilen klipten ilk kareleri Aleyna Tilki sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

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Aleyna Tilki'den bir cesur klip daha: Yeni klibinden paylaştığı karelere yorum yağdı - Resim: 4

Tilki, 'Diamonds' şarkısını "Bu şarkının kalbimdeki anlamı çok derin…" cümlesiyle tanımladı.

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