Aleyna Tilki'den çok konuşulacak ''bar'' yorumu
Son dönemde yaptığı İngilizce şarkısının klibiyle eleştiri oklarının hedefinde olan Aleyna Tilki, Twitter paylaşımıyla gündeme geldi.
Son olarak Warner Music etiketiyle yayınlanan "Take It Or Leave It" şarkısının klibiyle eleştiri oklarının hedefi olan Aleyna Tilki, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
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Twitter'dan yeni bir paylaşımda bulunan Aleyna Tilki, dikkatleri üzerine çekti. Her paylaşımı ile ses getiren genç popçu, kendisiyle tanışmaya çalışanlara seslendi.
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Aleyna Tilki, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Barda biriyle tanışmak çok saçma bence. Neye göre benim yanıma geliyor ki yani... "
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"Nasıl bir karakter olduğumu nasıl bilebilir? Zaten bir kız güzel diye ya da ünlü diye tanışmaya çalışan biriyle ne kadar anlaşabilirim, çok saçma"
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