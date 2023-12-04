Aleyna Tilki'den hayranlarına teşekkür
Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı kısa sürede trend listesine girdi. Genç şarkıcı, teşekkür için bir fotoğraf paylaştı.
Aleyna Tilki, kasım ayında 3.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Tilki, kasım ayının ortasında bikinisiyle denize girdiği anları kar ve buz emojileriyle yayınlamıştı. Genç şarkıcının zayıflığı, hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı.
Takipçileri, Aleyna'nın 42 bine yakın beğeni alan gönderisine; "Kaburgalarını saydım", "Kız Aleyna, kış kış donarsın!", "Gece görsem korkarım" ve "Çok zayıflamışsın, biraz yemek ye" gibi mesajlar yazmıştı.
Şimdi ise Aleyna Tilki'nin Doğu Swag ile seslendirdiği yeni şarkısı 'Bir Gün Ol Yerimde' dijital platformlarda kısa sürede yüksek dinlenme sayılarına ulaştı.
Tilki, klibin çekimleri sırasında verdiği pozları "Şarkımızı ilk günden trendlere taşıdığınız için, bol bol dinlediğiniz için teşekkür ederim" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.