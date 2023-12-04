Aleyna Tilki'den hayranlarına teşekkür

Aleyna Tilki, kasım ayında 3.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Tilki, kasım ayının ortasında bikinisiyle denize girdiği anları kar ve buz emojileriyle yayınlamıştı. Genç şarkıcının zayıflığı, hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı.