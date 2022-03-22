Aleyna Tilki'den kız isteme merasimi için olay yorum
Fotoğrafları ve açıklamalarıyla sürekli gündeme gelen Aleyna Tilki sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir gönderi paylaştı.
Geçtiğimiz yıllarda ‘Cevapsız Çınlama’, ‘Sen Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’ ve ‘Dipsiz Kuyum’ parçalarıyla alkış alan Aleyna Tilki, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Şarkıcı, Twitter hesabından, "Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, 'Kızı oğluma verir misiniz?' falan filan ya, iğrenç! İnsan gibi, 'Evleneceğiz, rızanız var mı?' de, olsun bitsin" ifadelerini kullandı.
Tilki'nin gönderisi takipçilerini ikiye böldü. Sosyal medyada kimi kullanıcılar, ünlü şarkıcı ile aynı görüşte olduğunu dile getirdi. Bazı kullanıcılar da şarkıcıya tepki gösterdi.
Genç popçu, daha sonra "Zaman kavramı bile toplumları yönetmek için ortaya atılmış bir yalan. Günümüz ilişki kalıpları bile insanlığı yönetmek ve düşünce özgürlüğünden alıkoymak için yaratılmış, gerçekten gerçekleşmesi imkansız olan yalanlardır. 'Bağlar' demiyorum, 'İlişki kalıpları’ diyorum ve de bence günümüz ilişki kalıpları gerçekçi bağlar kurmamıza tamamen engel oluyor" mesajını yayınladı.