Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü

AYI ROLÜ İÇİN ÇOK TEKLİF GELDİ

Aleyna Tilki, "Klibimde ayı rolünü oynamak isteyen çok insan oldu. Çok talep geldi, teşekkür ederim. Ama şaşırmadım, çünkü benim kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu" diyerek dikkatleri üzerine çekti.