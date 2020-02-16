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  3. 16 Şubat 2020 17:29

Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlülere gönderme yaptı. Tilki, kliplerinde yer alan oyuncak ayıların birçok ünlüden daha ünlü olduğunu söyledi.

Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü

Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımıyla yine dikkat çekmeyi başardı. Genç şarkıcı, bu defa klip çektiği 'Yalan' şarkısı ile gündeme geldi.

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Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü

Aleyna Tilki, klip çekimi sırasındakulisten yaptığı paylaşımlarla saatler içerisinde 100 bine yakın beğeni aldı.

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Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü

ÜNLÜ İSİMLERE GÖNDERME
Aleyna, son paylaşımında isim vermeden ünlülere göndermede bulundu ve kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü

AYI ROLÜ İÇİN ÇOK TEKLİF GELDİ
Aleyna Tilki, "Klibimde ayı rolünü oynamak isteyen çok insan oldu. Çok talep geldi, teşekkür ederim. Ama şaşırmadım, çünkü benim kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

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