Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlülere gönderme yaptı. Tilki, kliplerinde yer alan oyuncak ayıların birçok ünlüden daha ünlü olduğunu söyledi.
Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımıyla yine dikkat çekmeyi başardı. Genç şarkıcı, bu defa klip çektiği 'Yalan' şarkısı ile gündeme geldi.
Aleyna Tilki, klip çekimi sırasındakulisten yaptığı paylaşımlarla saatler içerisinde 100 bine yakın beğeni aldı.
ÜNLÜ İSİMLERE GÖNDERME
Aleyna, son paylaşımında isim vermeden ünlülere göndermede bulundu ve kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.