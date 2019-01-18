Aleyna Tilki'den manidar paylaşım!

İşte o satırlar: "Aslında bunca şeye rağmen hala burada olabiliyor olmamı sayfam kapandıktan 1 hafta sonra sana sarılmış olmama borçluyum. Bana öyle moral verdi ki, gerçekten çok samimi sarıldığın için ve bizden ayrılmak istemediğin için öyle motive olmuştum ki! Bize o kadar değer veriyorsun ki, bunu sadece seni gerçekten hissedebilenler anlar. Tanımayanlar çıkıp yok egolu yok şöyle yok böyle deyip boş konuşmasınlar! Öyle samimi ki…"