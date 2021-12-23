Aleyna Tilki'den meraklandıran paylaşım: Sürpriz geliyor
Cevapsız Çınlama ve Sen Olsan Bari şarkılarıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Aleyna Tilki hayranları tarafından merak uyandıran bir paylaşımda bulundu.
Aleyna Tilki, sözü ve bestesi Emrah Karaduman’a ait olan Cevapsız Çınlama şarısıyla müzik piyasasına giriş yaptı.
1 / 15
Genç popçu, dinlenme rekorları kıran şarkısının ardından Sen Olsan Bari şarkısıyla da başarıyı yakaladı.
2 / 15
Son olarak Sır şarkısıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.
3 / 15
Tilki, son olarak süper mini eteğiyle poz verdi.
4 / 15