Aleyna Tilki'den olay hareket !
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Photoshop'lu fotoğrafıyla alay konusu olan Aleyna Tilki, bu sefer skandal bir paylaşıma imza attı.
Aleyna Tilki'nin geçen gün Ukrayna Kiev'den yaptığı paylaşımda fotoşop kullandığını söyleyen takipçileri, "Bu kadar zayıf değilsin, O sen olsan bari" yorumlarını yapmıştı.
Tilki, gelen eleştirilere Instagram hesabından orta parmak hareketi yaparak karşılık verdi. Tilki'nin takipçileri paylaşım karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Genç şarkıcının paylaşımına "Terbiye sınırlarını aşmışsın, iyice kafayı yemişsin" gibi yorumlar yapıldı.