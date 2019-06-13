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  3. 13 Haziran 2019 08:58

Aleyna Tilki'den olay hareket !

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Photoshop'lu fotoğrafıyla alay konusu olan Aleyna Tilki, bu sefer skandal bir paylaşıma imza attı.

Aleyna Tilki'den olay hareket !

Aleyna Tilki'nin geçen gün Ukrayna Kiev'den yaptığı paylaşımda fotoşop kullandığını söyleyen takipçileri, "Bu kadar zayıf değilsin, O sen olsan bari" yorumlarını yapmıştı.

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Aleyna Tilki'den olay hareket !

Tilki, gelen eleştirilere Instagram hesabından orta parmak hareketi yaparak karşılık verdi. Tilki'nin takipçileri paylaşım karşısında neye uğradığını şaşırdı.

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Aleyna Tilki'den olay hareket !

Genç şarkıcının paylaşımına "Terbiye sınırlarını aşmışsın, iyice kafayı yemişsin" gibi yorumlar yapıldı.

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Aleyna Tilki'den olay hareket !

Tilki'nin bu yaptığı hareketi daha önce kendisinden yaşça büyük meslektaşı Hadise de yapmış ve büyük bir tepki toplamıştı.

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