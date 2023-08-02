Aleyna Tilki'den olaylı gece! Oteli birbirine kattı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Cihangir'de gittiği oteli birbirine kattı. Otel odasında eğlencenin dozunu kaçıran ünlü şarkıcı ve arkadaşları, yüksek sesin sokağa taşması sonrasında mekan sahibi tarafından uyarıldı. Aleyna Tilki ise tepki göstererek mekanı terk etti.