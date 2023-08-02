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  4. Aleyna Tilki'den olaylı gece! Oteli birbirine kattı

Aleyna Tilki'den olaylı gece! Oteli birbirine kattı

Geçtiğimiz günlerde Mor ve Ötesi grubuyla Ajda Pekkan şarkısı "Yaz Yaz Yaz"ı yeniden yorumlayan Aleyna Tilki olaylı gecesi ile gündeme geldi.

Aleyna Tilki'den olaylı gece! Oteli birbirine kattı - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Cihangir'de gittiği oteli birbirine kattı. Otel odasında eğlencenin dozunu kaçıran ünlü şarkıcı ve arkadaşları, yüksek sesin sokağa taşması sonrasında mekan sahibi tarafından uyarıldı. Aleyna Tilki ise tepki göstererek mekanı terk etti.

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Aleyna Tilki'den olaylı gece! Oteli birbirine kattı - Resim: 2

Aleyna Tilki, geçtiğimiz gece yakın arkadaş grubu ile Cihangir’deki bir mekandaydı. 

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Aleyna Tilki'den olaylı gece! Oteli birbirine kattı - Resim: 3

İddiaya göre; gece yarısı eğlencenin dozu arttı, yüksek ses sokağa taştı.

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Aleyna Tilki'den olaylı gece! Oteli birbirine kattı - Resim: 4

"SESSİZ OLUN"

Çevredekilerin şikayeti üzerine mekan sahibi, Tilki’nin arkadaşlarıyla parti yaptığı odaya giderek ‘Lütfen daha sessiz olun’ uyarısında bulundu.

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