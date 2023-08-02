Aleyna Tilki'den olaylı gece! Oteli birbirine kattı
Geçtiğimiz günlerde Mor ve Ötesi grubuyla Ajda Pekkan şarkısı "Yaz Yaz Yaz"ı yeniden yorumlayan Aleyna Tilki olaylı gecesi ile gündeme geldi.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Cihangir'de gittiği oteli birbirine kattı. Otel odasında eğlencenin dozunu kaçıran ünlü şarkıcı ve arkadaşları, yüksek sesin sokağa taşması sonrasında mekan sahibi tarafından uyarıldı. Aleyna Tilki ise tepki göstererek mekanı terk etti.
1 / 139
Aleyna Tilki, geçtiğimiz gece yakın arkadaş grubu ile Cihangir’deki bir mekandaydı.
2 / 139
İddiaya göre; gece yarısı eğlencenin dozu arttı, yüksek ses sokağa taştı.
3 / 139
"SESSİZ OLUN"
Çevredekilerin şikayeti üzerine mekan sahibi, Tilki’nin arkadaşlarıyla parti yaptığı odaya giderek ‘Lütfen daha sessiz olun’ uyarısında bulundu.
4 / 139